Концессия на выбор

Депутатам Законодательного собрания Новосибирской области 20 января министр экономического развития представил обновленный перечень объектов, которые предполагается отдать бизнесу в рамках концессионных соглашений. Всего в список вошли 24 объекта, в том числе 15 физкультурно-оздоровительных центров — плавательный бассейн, спортивные комплексы и спортзалы. «Из крупных объектов в сфере спорта потенциально готовы рассмотреть предложения от инвесторов по региональному центру сноуборда, считаю этот проект наиболее интересным и перспективным. Также в число крупных вошли спортивный комплекс с ледовой ареной по ул. Связистов и учебно-тренировочный каток „Сибсельмаш“ в Ленинском районе»,— сообщил министр Лев Решетников.

В сфере ТКО предлагается заключить соглашения с бизнесом в отношении семи объектов — полигонов с мусоросортировочными линиями в Куйбышеве, Татарске, Тогучине и Болотном. По этим площадкам, как отметил глава ведомства, еще не поданы инициативы и не начато строительство за счет областных средств.

В число объектов социального обслуживания и здравоохранения вошли два проекта — пансионат для граждан пожилого возраста на базе имущества комплекса «Кристалл» и областной онкологический центр. «Данный перечень является неким посылом для инвесторов — направления и идеи, по которым мы готовы рассмотреть их предложения»,— прокомментировал список Лев Решетников.

Председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федор Николаев назвал инициативу офертой, «для того чтобы частный инвестор видел, в какие объекты можно направлять средства».

Депутат Ирина Диденко поинтересовалась тем, что сейчас происходит на объектах минздрава региона, по которым было заключено концессионное соглашение ранее. «Мы слышали об этой инициативе, и нам бы хотелось узнать подробности. Чем все закончилось?» — задала вопрос парламентарий.

По словам замминистра здравоохранения Новосибирской области Александра Колупаева, в регионе готовится проект онкоцентра более чем на 600 мест. «Сейчас идет согласование с федеральным онкологическим центром на тему структуры коечного фонда, и мы выходим на финишную прямую»,— прокомментировал чиновник.

Лев Решетников добавил, что проект онкоцентра, который станет ядром всей онкологической системы региона, будет запущен весной.

Депутаты ознакомились с полным перечнем объектов и рекомендовали вынести его на согласование в предстоящей сессии. «Ряд объектов, даже если по ним не будут найдены инвесторы, может быть реализован за счет бюджетных средств, поскольку их создание является полномочием исполнительных органов власти региона. В данном перечне это, прежде всего, областной онкодиспансер, являющийся наиболее значимым для жителей области»,— заявила Ирина Диденко в беседе с журналистами.