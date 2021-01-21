Рабочий пластик

Современная зарплатная карта уже давно не предназначается исключительно для перечисления денег работнику от работодателя. Что она еще может и умеет? Какие условия по картам предоставляются сотрудникам тех или иных крупных компаний? Сегодня изучаем социально-платежную карту «Мир», которую выпускает АО АКБ «НОВИКОМБАНК» для сотрудников Госкорпорации Ростех.

Несмотря на то что особые условия по этой карте доступны только сотрудникам Ростеха, ее вполне можно назвать массовой: в госкорпорации трудится около 600 тыс. человек. Это сопоставимо с населением таких областных центров, как, например, Ярославль или Владивосток. И конечно же, весьма любопытно, какие финансовые инструменты, возможности и выгоды доступны держателям зарплатных карт такого «города», как Ростех.

Что за карта?

Эту карту называют социально-платежной, ее эмитирует Новикомбанк на базе премиальной карты «Мир». Одно из важных преимуществ: это национальная платежная система, и что бы ни произошло, например введение жестких международных санкций, держатели карт этой платежной системы всегда сохранят доступ к своим средствам и контроль над ними.

Какие сервисы предоставляются бесплатно?

На эту карту не просто начисляется зарплата, имеется целый набор предложений и опций, которые позволяют не только получать классический набор услуг в рамках зарплатных проектов, но и использовать большое количество различных сервисов и возможностей, не платя за них.

Комиссия за годовое обслуживание карты отсутствует.

отсутствует. Снять наличные без комиссии можно в банкомате любого банка на территории России без ограничения количества операций.

можно в банкомате любого банка на территории России без ограничения количества операций. Пополнение счета карты тоже осуществляется бесплатно и тоже в любом банкомате, который предоставляет такую возможность.

тоже осуществляется бесплатно и тоже в любом банкомате, который предоставляет такую возможность. СМС-информирование по всем операциям также осуществляется без комиссии.

по всем операциям также осуществляется без комиссии. Оплата жилищно-коммунальных услуг и совершение платежей в пользу огромного количества получателей с помощью современного мобильного приложения — бесплатно.

и совершение платежей в пользу огромного количества получателей с помощью современного мобильного приложения — бесплатно. Страховой полис для выезжающих за рубеж с широким покрытием рисков — также бесплатно.

Выпуск бесплатных дополнительных карт — за это тоже не нужно платить. Держатель карты может дополнительно получить карту VISA и до 4 бесплатных карт для членов своей семьи. Карты выпускаются аналогичные имеющимся. Например, к карте «Мир» можно выпустить еще до 4 карт этой платежной системы. Если это VISA Gold — то до 4 таких же карт.

Есть ли кэшбэк и программы лояльности?

Сложно представить себе современную карту без кэшбэка. И разумеется, он есть и по картам Новикомбанка.

Зарплатная карта Новикомбанка предоставляет владельцу доступ сразу к четырем кэшбэк-программам: кэшбэк за товары от производителей; программа лояльности «Привет, Мир!» от национальной платежной системы (НСПК); программа лояльности «Город» по карте «Тройка»; собственная программа «Кэшбэк», позволяющая получать частичный возврат от суммы совершаемых покупок.

По программе «Кэшбэк» клиенты могут возвращать часть суммы покупок по карте обратно на счет. Процентная ставка зависит от объема покупок, а также от типа и категории карты. Чем выше категория карты (например, МИР Премиальная или VISA/MasterCard Platinum) и объем покупок в месяц, тем выше будет кэшбэк. Также предусмотрено начисление повышенного процента кэшбэк в размере 5% за покупки, совершаемые в трех избранных категориях.

Кроме этого, действует программа «Бонусы», подключив которую клиенты могут получать вознаграждение в размере до 20% от суммы покупок, оплаченных картами банка. Механизм начисления и списания бонусов максимально прозрачен — чем выше категория карты и объем покупок, тем больше вознаграждение. Накопленные бонусы можно обменять на товары различных категорий, подарочные сертификаты магазинов-партнеров и путешествия (авиа- и ж/д билеты, бронирование номеров в отелях) на сайте программы лояльности. Клиент может оплатить бонусами 100% стоимости покупки без ограничений, 1 бонус = 1 рубль. При подключении программы клиенты получают приветственные бонусы.

Есть ли специальные условия по финансовым продуктам?

Держатель карты получает доступ к финансовым продуктам банка для физических лиц.

Потребительский кредит в размере от 300 тыс. до 3,0 млн рублей на срок до 36 месяцев можно получить по ставке 10,4% годовых в рублях (акция действует до 31.01.2021). Страхование и обеспечение не требуются. Кредитные средства можно направить на погашение задолженностей в сторонних банках.

в размере от 300 тыс. до 3,0 млн рублей на срок до 36 месяцев можно получить по ставке 10,4% годовых в рублях (акция действует до 31.01.2021). Страхование и обеспечение не требуются. Кредитные средства можно направить на погашение задолженностей в сторонних банках. Кредит на образование — от 10,3% годовых. Сумма кредита — до 100% от стоимости обучения, но не более 3,0 млн рублей. Срок обучения — до 96 месяцев, но не более срока обучения, увеличенного на 36 месяцев. Окончательный размер процентной ставки зависит от срока кредита и категории организации — работодателя заемщика.

Особо ценно то, что все условия по кредитам прозрачны, ставки низкие и зафиксированные. Иначе говоря, банк одобряет кредит именно по той процентной ставке, по которой подавал заявку клиент. Также важно, что размер ставки не зависит от приобретения полиса страхования жизни, как практикуют многие другие банки.

Ипотечный кредит на приобретение строящейся квартиры — от 5,85% годовых [1].

— от 5,85% годовых Ипотечный кредит на приобретение готовой квартиры/дома — от 7,8% годовых [1][1].

— от 7,8% годовых Рефинансирование ипотеки — от 7,8% годовых[1][1][1].

По ипотечным программам банка окончательный размер процентной ставки зависит от категории организации-работодателя, а при кредитовании на первичном рынке также от суммы кредита. Дополнительными расходами, влияющими на полную стоимость кредита, являются расходы по страхованию и оценке предмета залога.

Вклад можно открыть по повышенной ставке в офисе Новикомбанка, или в интернет-банке, или мобильном приложении, для держателей карт она увеличивается на 0,1% годовых.

Банк на работе — одна из уникальных опций программы «Социально-платежная карта работника». Суть ее в том, что за предприятием закреплены персональные менеджеры, которые могут оказать банковские услуги, будь то выдача карты или оформление заявки на кредит, непосредственно на территории предприятия.

Для сотрудников, которые живут в Москве, карта «Мир» выпускается с встроенным приложением «Тройка» — это уникальное решение, которое включает в себя функции стандартной банковской и транспортной карты. «Тройка» является самым удобным и выгодным способом оплаты проезда на городском общественном транспорте города Москвы, включая оплату городского проката велосипедов, а также открывает доступ к основным достопримечательностям города.

А какие еще есть льготы?

Фото: Пресс-служа АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Для держателей социально-платежной карты предлагается доступ к льготным условиям страхования в ведущих страховых компаниях АО «МАКС», СПАО «Ингосстрах», ООО «СК «Согласие», САО «ВСК» на программы страхования имущества, каско, жизни и здоровья, выезда за рубеж членов семьи. Скидка может составлять до 35%.

Держателям карт также доступны льготные туристические программы от компаний-партнеров.

Используются ли современные технологии?

Разумеется, используются, без этого современную карту невозможно представить. Вот три наиболее важные из них:

Оплата товаров и услуг с помощью смартфона. Держателям карт Новикомбанка доступна эта функция — технологии Samsung Pay («Мир», VISA, Masterсard), Google Pay, Mir Pay (для смартфонов на OC Android) и Apple Pay (для карт VISA и Masterсard).

Держателям карт Новикомбанка доступна эта функция — технологии Samsung Pay («Мир», VISA, Masterсard), Google Pay, Mir Pay (для смартфонов на OC Android) и Apple Pay (для карт VISA и Masterсard). Бесплатные переводы по номеру телефона. Новикомбанк является участником Системы быстрых платежей. Благодаря этому переводить денежные средства в другие банки по номеру телефона через мобильное приложение можно без комиссии.

Новикомбанк является участником Системы быстрых платежей. Благодаря этому переводить денежные средства в другие банки по номеру телефона через мобильное приложение можно без комиссии. Современный и удобный мобильный банк. Согласно исследованию консалтингового агентства Markswebb, приложение Новикомбанка входит в число лучших мобильных банков для решения ежедневных задач. Держателям карт доступен полный перечень финансовых онлайн-услуг: можно оплатить услуги, сделать перевод, дистанционно открыть вклад, купить иностранную валюту, подать заявку на кредит и многое другое. Задать вопрос специалисту и получить консультацию можно в онлайн-чате. Есть и аналитика, с помощью которой можно отслеживать и планировать расходы и доходы, ставить финансовые цели.

Кому подойдет

Подойдет и тем, кто предпочитает безналичные платежи, ведь тут есть целый набор программ лояльности, и тем, кто верит в наличные,— снимать деньги можно в любом банкомате любого банка без ограничений. С такой зарплатной карты нет смысла переводить деньги на другой пластик, так как предлагаемые условия не уступают лучшим предложениям лидеров банковского рынка, а платить за ее обслуживание не надо. В мобильном банке можно совершить любые операции и получить доступ к эксклюзивным финансовым продуктам Новикомбанка.

Как оформить и получить

Вариант здесь только один: надо идти работать в Ростех.

[1] 1% при отсутствии страхования жизни и здоровья. [1][1] 1% при отсутствии страхования жизни и здоровья; 1% при залоге жилого дома (таунхауса) с земельным участком, апартаментов. [1][1][1] 1% при отсутствии страхования жизни и здоровья; 1% при отсутствии подтверждения регистрации залога в пользу банка в установленные сроки.