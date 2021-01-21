Вынесен приговор повалившему полицейского на землю жителю Аркадакского района

Житель Аркадакского района Саратовской области осужден за применение насилия к полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что вечером 7 октября 2020 года он, будучи пьяным, находился у входа в приемное отделение одной из больниц, и, не желая подчиняться требованию сотрудника полиции пройти медицинское освидетельствование, ударил его и повалил на землю.

Подсудимый признал вину в преступлении и раскаялся.

С учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору, подсудимый получил четыре месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение одного года семи месяцев.

Марина Ковалева