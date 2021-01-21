В Адыгее режим самоизоляции продлили до 7 февраля

В Республике Адыгея продлили режим самоизоляции, а также период оформления листков нетрудоспособности работающим жителям региона в возрасте 65 лет и старше до 7 февраля. Изменения внесены в указ главы Адыгеи Мурата Кумпилова, опубликованном на официальном сайте региона. Ранее режим самоизоляции был продлен до 24 января.

По данным официального сайта республики, по состоянию на 20 января число заболевших COVID-19 в Адыгее составило 12 523 человека. Из них на лечении находятся 1865 человек (за сутки +55), выздоровевших - 10547 человек (за сутки +82), скончавшихся - 111 человек (2 новых случая).