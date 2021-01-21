СК возбудил дело по факту обледенения дома в Чебаркуле

В Челябинской области сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту обледенения жилого общежития в Чебаркуле. Накануне особое внимание на аварийный дом обратил руководитель СК России Александр Бастрыкин и поручил доложить о ходе процессуальной проверки по ситуации.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц органов местного самоуправления и управляющей компании, а также примут меры для восстановления нарушенных прав жильцов.

Об аварийном доме, расположенном на улице Электростальской в Чебаркуле, в начале этой недели сообщило региональное отделение ОНФ. Жильцы много лет пытаются добиться от местных властей расселения. В доме осыпается фундамент, в полу и потолках – дыры, трубы прогнили, из-за чего подвал постоянно затоплен, а зимой подъезды промерзают настолько, что напоминают ледяную пещеру. По результатам независимой экспертизы, выполненной на деньги жильцов, износ несущих конструкций составляет 77%, общий износ здания – 74,3%. Администрация Чебаркуля считает, что здание пригодно для проживания.