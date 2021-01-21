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На развитие Горьковской железной дороги направили 24 млрд рублей в 2020 году

Инвестиции в развитие инфраструктуры Горьковской железной дороги в 2020 году составили 23,8 млрд руб., сообщили в пресс-службе ГЖД. Средства направили на обновление подвижного состава, оборудование переходов и исполнение инвестпроектов.

В 2020 году для ГЖД закупили семь новых вагонов электропоездов, 34 новых локомотивов и модернизировали уже имеющиеся локомотивы. Также были установлены несколько переходных переходов со световой и звуковой сигнализацией на станциях Керженец и перегонах Кама – Шолья, Починки-Варя.

Кроме того, продолжилась реализация инвестпроекта по увеличению пропускной способности инфраструктуры и увеличению транзитного контейнеропотока в четыре раза. В частности, были выполнены проектные работы по станции Юдино, приемо-отправочных путей станции Зуевка и по строительству третьего пути на участке Дербышки – Арск. Также в рамках сотрудничества с правительством Удмуртии РЖД выполнили строительные работы на транспортно-пересадочном узле в Можге.

Анастасия Еремина


Анастасия Еремина


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