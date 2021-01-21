Суд приговорил солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,5 годам колонии

Второй Восточный окружной военный суд приговорил Рамиля Шамсутдинова к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима за стрельбу в воинской части, сообщает пресс-служба суда.

«Кроме того, приговором суда частично удовлетворены шесть гражданских исков на общую сумму 9,8 млн руб.»,— говорится в сообщении.

В октябре 2019 года Рамиль Шамсутдинов устроил стрельбу в воинской части №54160 в поселке Горный (Забайкальский край). В результате были убиты два офицера, пятеро срочников и один контрактник. Два человека получили ранения. Солдата обвинили в покушении на убийство двух или более лиц, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 УК РФ) и в убийстве двух или более лиц (п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). На суде он заявлял, что его унижали и «довели до этой ситуации». Военный прокурор запрашивал для срочника 25 лет колонии строгого режима.

Екатерина Лукашевич