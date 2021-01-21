В Астраханской области СК проверяет гибель провалившегося под лед ребенка

В Астраханской области Камызякский межрайонный следственный отдел проводит процессуальную проверку по факту гибели шестилетнего ребенка, провалившегося под лед. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

В ходе проверки установлено, что трое детей гуляли по льду реки в поселке Полдневое Камызякского района области, и один из них провалился под лед. Рыбак, ставший свидетелем данного происшествия, бросился на помощь и вытащил шестилетнего мальчика из воды, однако спасти его не удалось, он утонул.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Мария Шахрай