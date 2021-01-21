На Ставрополье двоих мужчин осудили за сбыт героина

Пятигорский городской суд признал виновными двух граждан Средней Азии Мухаммада Давлаталиева и Шодихона Салимова в преступлениях, предусмотренными ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к преступлению, незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Суд установил, что Давлаталиев и Салимов, являясь членами преступного сообщества, доставляли на личной машине из Москвы в Ставропольский край партии героина. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили в машине, в которой передвигались мужчины, около 1 кг героина. Суд приговорил Давлаталиева к семи с половиной годам колонии строгого режима, а Салимова — к восьми годам колонии строгого режима.

Наталья Шинкарева