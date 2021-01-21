21 января, четверг
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Челябинку задержали за хищение сыра на миллион рублей

Следователи отдела полиции «Ленинский» УМВД России по Челябинску возбудили уголовное дело в отношении 30-летней сотрудницы коммерческой организации областного центра. Как сообщают в пресс-службе областного полицейского главка, подозреваемая похитила сырную продукцию на сумму более 1 млн руб.

Работница компании вводила в заблуждение экспедиторов, уверяя их, что привезет товар заказчикам сама. Клиенты оплаченные заказы не получали, а продукцию злоумышленница продавала, присваивая деньги и сдавая в кассу фиктивные документы.

Подозреваемой определили меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ей грозит до десяти лет по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты | все

Мнение

Профиль пользователя