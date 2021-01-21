СК по Удмуртии возбудил 2,4 тысячи уголовных дел за 2020 год

В 2020 году следователи Удмуртии рассмотрели 10,9 тыс. сообщений о преступлениях и возбудили 2,4 тыс. уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Кроме того, следователи окончили расследование почти 1,7 тыс. уголовных дел, в том числе 567 о тяжких и особо тяжких преступлениях, 70 — о преступлениях прошлых лет. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 150 млн руб., возмещен ущерб на 155 млн руб. По всем оконченным делам были внесены представления об устранении обстоятельства, способствовавших совершению преступлений. В результате более 1,6 тыс. лиц привлекли к различным видам ответственности.