Завод по переработке вторсырья запустят в Томске к 2024 году за 4,12 млрд рублей

В промышленном парке «Томск» к 2024 году запустят производство полимеров из твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба обладминистрации. Планируемые инвестиции в проект составят 4,12 млрд руб.

«Статус резидента парка присвоен компании "ЕСК Утилизация", которая построит на территории "Северной" площадки завод по утилизации твердых коммунальных отходов и производству полимеров мощностью 200 тыс. т в год»,— говорится в сообщении.

Предприятие будет выпускать высококачественные гранулы различных полимеров, а также крупногабаритные полимерные изделия длинной от 1 до 5 м, например, трубы, пластиковые мусорные баки, запорную арматуру.

Запуск запланирован на 2024 год. Предполагается, что будет создано 165 рабочих мест.

Промышленный парк «Томск» расположен в Октябрьском районе города и состоит из двух промплощадок — «Северной», где располагаются объекты промышленного производства, и «Березовой», где находятся проекты пищевой и легкой промышленности. Резидентом парка может стать только субъект малого и среднего предпринимательства.

Даниил Тарабукин