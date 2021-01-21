Китайские ученые нашли способствующий заражению коронавирусом белок

Специалисты Ведущей лаборатории структурной биологии провинции Чжэцзян вместе с другими учеными выдвинули новую гипотезу о проникновении коронавируса в органы дыхания. Они выяснили, что этому может также способствовать белок AXL, который регулирует многие физиологические процессы. Свои выводы они опубликовали в научном журнале Cell Research.

«В этом исследовании мы обнаружили, что рецептор тирозин-протеинкиназы UFO (AXL) специфически взаимодействует с N-доменом SARS-CoV-2 (название коронавируса.— “Ъ”)»,— говорится в статье.

Исследование показало, что отключение этого рецептора значительно снижало число вирусных копий в клетках человека. Ранее основным каналом проникновения вируса в клетки человека считался белок ACE2.

«Оба рецептора способствуют проникновению вируса внутрь клетки. Но именно AXL гораздо более активен в клетках легких и бронхов, его активность коррелирует со степенью поражения клеток коронавирусом, и возможно, он является основными входными воротами для вируса»,— прокомментировал «Известиям» суть исследования профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 96,8 млн зараженных коронавирусом. Умерло за время пандемии свыше 2 млн человек, выздоровело 53,4 млн.