Предпринимателя из Ижевска будут судить за вымогательство

Предпринимателя из Ижевска обвиняют в вымогательстве коммерческого подкупа (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Установлено, что предприниматель осуществлял надзор при строительства объекта в Завьяловском районе республики. При этом он неоднократно требовал от застройщика более 3 млн руб. за подписание актов выполненных работ и передачи имущества, необходимых для завершения строительства. Представители застройщика передали обвиняемому часть подкупа в 400 тыс. руб. После получения денег предпринимателя задержали сотрудники УЭБиПК МВД по Удмуртии.