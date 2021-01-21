Строительство детсада в Восточно-Кругликовском микрорайоне закончится на 3 месяца раньше

Детский сада на 300 мест по улице Героя Владислава Посадского завершен на три месяца раньше срока. В следующем месяце планируется сдать дошкольное учреждение в эксплуатацию, сообщил глава Краснодара Евгений Первышов.

По словам градоначальника, это будет одним из самых больших детсадов в краевом центре. «Таких дошкольных учреждений мы, наверное, в городе еще не строили», - говорит он.

Объем помещений, по словам глав города, сравним по площади с корпусами современных школ на 400 мест. Данное дошкольное учреждение востребовано для Восточно-кругликовского микрорайона. На соседнем участке уже зарезервирована территория под детский сад и школу.

«В этом районе есть планы начать строить еще две школы - возможно, уже в этом году. В ближайшие два-три года мы сможем значительно улучшить ситуацию с обеспеченностью образовательными учреждениями не только в этом районе, но и в целом по городу», - написал господин Первышов в соцсетя.

Василий Хитрых