До конца января в Челябинскую область поступит более 50 тыс. доз вакцины от COVID-19

В Челябинскую область на следующей неделе поступит крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Как сообщают в областном министерстве здравоохранения, регион получит 55600 доз. Еще 90800 доз Южный Урал получит в феврале. Ранее сообщалось, что в Челябинскую область уже поступило 11800 доз.

На первом этапе вакцинацию проходили жители региона, относящиеся к группам риска по роду деятельности, - врачи, учителя, социальные работники, сотрудники полиции. Затем прививать начали также граждан старше 65 лет. В ближайшее время начнется массовая вакцинация всех желающих – запись через горячую линию и медучреждения по месту жительства уже идет.