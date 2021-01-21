Морозы в Самарской области сменятся потеплением со снегопадом и туманом

Небольшой, местами умеренный снег выпадет в Самарской области в ночь на пятницу. Осадки в регионе продолжат выпадать в субботу. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Днем в пятницу в Самарской области температура воздуха будет колебаться в диапазоне от -10 до -15 °C. Однако в субботу днем воздух в регионе прогреется до +1 °C, а накануне ночью ожидается туман.

В этот период в Самарской области будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Такая погода в регионе в конце рабочей недели будет связана с перестройкой в средней тропосфере ведущих потоков на юго-западные.

Георгий Портнов