Джо Байден восполнит пробелы

Джо Байден подписал первые указы на посту президента США. В среду состоялась церемония инаугурации, и демократ официально вступил в должность. Впервые войдя в Белый дом в статусе верховного главнокомандующего, Байден издал несколько указов, которые отменяли самые спорные решения его предшественника. Как изменится Америка при Байдене? И чего ждать Кремлю? Расскажет Иван Якунин.

Главная претензия критиков новой администрации заключается в том, что никакая она не новая. Fox News назвал министров Байдена «ископаемыми эры Обамы», и фактически большинство из них ушло на пенсию при Дональде Трампе, а теперь они вернулись. Даже пресловутую Джен Псаки взяли на работу в Белый дом. Никаких новых лиц. В этом плане скептики говорят, что ничего нового в ближайшие четыре года Америка не увидит.

Но главный редактор американской редакции RTVI Станислав Кучер с этим не согласен: «Сегодняшняя Америка — это не Америка времен Обамы. Общество расколото. Перед Байденом стоят очень непростые задачи, и главная — это вернуть гармонию. Судя по разговорам, которые у меня были с очень многими американскими политиками, журналистами, солдатами Нацгвардии и даже бомжами, все очень хотят, чтобы штурм Вашингтона оказался пиком гражданского противостояния и чтобы дальше оно не обострялось. Это стопроцентно общее желание».

Но его вряд ли все готовы исполнять. Конгрессмен от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес предлагает выделить деньги, чтобы «перепрограммировать» сторонников теорий заговора, среди которых немало избирателей Трампа. Он ушел, а «охота на ведьм» продолжится, считает глава Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов: «Байден договариваться с избирателями Трампа не собирается. Признан он всеми или не всеми, это уже неважно. Он законно избранный президент, поэтому он будет проводить свою линию. С расколом он сделать ничего не сможет, раскол действительно очень глубокий. Сейчас скорее ожидается не примирительный жест, а нечто вроде возмездия, особенно агрессивным сторонникам Трампа, за радикализм».

А можно ли считать возмездием то, что первым делом Байден отменяет несколько решений Трампа? Указы, подписанные демократом в первый день, возвращают США в Парижское соглашение по климату и в список спонсоров Всемирной организации здравоохранения. Впрочем, главного редактора Carnegie.ru Александра Баунова такое решение не удивляет: «Транзит от Трампа к Байдену наименее плавный в американской истории. И если гораздо более плавный транзит между Обамой и Трампом окончился быстрым сворачиванием какой-то части наследия Обамы, то здесь вообще церемониться не будут.

Он должен исправить как можно быстрее то, что испортил Трамп. А Трамп испортил отношения с союзниками. Байден должен показать, что Америка вновь выходит во внешний мир как одна из лидирующих сил этого самого мира».

Согласные с этой точкой зрения могут предположить, что Байден захочет начать и новые военные кампании за рубежом, и отношения с Россией снова обострятся. Но сенатор Владимир Джабаров этого не ждет: «Байден более искушенный политик — старая школа. Он прекрасно знает, как опасна гонка вооружений. В этой связи Байден все-таки пойдет на какие-то сознательные шаги в плане смягчения отношений между нашими странами, в частности, он уже заявил устами своего будущего госсекретаря, что будет продлен договор СНВ-3. Но надо понимать, что в Америке не все решает президент. Там огромная власть у Конгресса, а там откровенно русофобские настроения. Я думаю, что, даже если он попытается сделать более активные шаги на сближение, вряд ли ему это удастся».

С другой стороны, приход Байдена к власти ассоциировался с новыми санкциями и более жесткой критикой Кремля. А тут как раз и повод появился, напоминает старший научный сотрудник Института Брукингса Сергей Алексашенко: «Первоочередным вопросом будут санкции за предполагаемое отравление Алексея Навального, которые будут предприняты в соответствии с законом 1991 года. Поскольку Трамп ничего не сделал в этой части, Байдену нужно будет восполнить этот пробел, причем они не должны быть персональные. Например, может быть запрет полетов “Аэрофлота” в Америку. Что касается “Северного потока-2”, я прочитал закон об оборонном бюджете, в моем понимании, американский закон перекрыл все возможности, то есть он запрещает каким-либо компаниям оказывать какие-либо услуги при строительстве, включая страхование, сертификацию и так далее».

Так что особых надежд питать не стоит. При Байдене уже должна была состояться перезагрузка отношений России и США. В итоге в 2009 году Хиллари Клинтон подарила Сергею Лаврову кнопку, на которой было написано не «перезагрузка», а «перегрузка». И пророчество сбылось.