В Волгоградской области 450 детей-сирот получат квартиры

В Волгоградской области 450 новых однокомнатных квартир передадут детям-сиротам в 2021 году. Об этом сообщили в областной администрации.

По информации облстроя, готовые однокомнатные квартиры, оборудованы кухонными плитами и новой сантехникой, приборами учета коммунальных ресурсов. Жилплощадь приобретается в домах, расположенных вблизи социальной и транспортной инфраструктуры. По итогам 2020 года таким жильем обеспечили 350 жителей региона из числа детей-сирот.

Как отметили в обладминистрации, системная работа по обеспечению жильем льготников также включает в себя строительство новых домов — в начале октября в Николаевске Волгоградской области стартовали работы по достройке многоквартирного дома для сирот.

Мария Шахрай