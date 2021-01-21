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На задержанных депутатов МО «Смольнинское» составлены протоколы за нарушение ограничений из-за COVID-19

Все муниципальные депутаты МО «Смольнинское» отпущены из 76-го отдела полиции. На них составлены протоколы по статье 8.6.1 городского закона об административных правонарушениях (нарушение ограничений в период пандемии, установленных постановлением правительства Петербурга №121). Об этом в соцсетях сообщил депутат Законодательного собрания города, лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что 13 муниципалов из МО «Смольнинское» были задержаны вечером в среду, 20 января, во время проведения заседания муниципального совета. Большинство мандатов в данном округе имеют оппоненты действующей власти. Для их задержания полицией был введен план «Крепость».

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