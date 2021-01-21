Каждый пятый работающий нижегородец опасается сокращения в 2021 году

В 2021 году 74% жителей Нижегородской области хотят поменять работу, сообщили в агентстве HeadHunter — Поволжье. Большинство из них надеются найти новую работу уже в в первом квартале. Повышения в должности ждут 4% соискателей.

На увеличение зарплат надеются 34%, но пока не знают на сколько. Еще 20% не ожидают прибавок. Роста зарплат на 30% ждут 12% соискателей, а 10% надеются на увеличение на 11-20%.

Почти 60% работающих жителей региона не ожидают того, что их компании могут сократить штат сотрудников, а 22% говорят, что такие ожидания у них имеются.

Андрей Репин