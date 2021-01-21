«Опытный Сергей Миронов присмотрит за “патриотами” и писателем»

За левую идею, против либералов и Запада: «Справедливая Россия» объединилась с партиями «Патриоты России» и «За правду». Теперь общий съезд должен решить, кто возглавит новый электоральный проект. Нынешний глава «Справедливой России» Сергей Миронов намеревается сохранить лидерство. Он также предложил интеграцию всем левым силам, включая КПРФ и ЛДПР. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается в том, что новая партия сможет без проблем попасть в Госдуму.

В своей торжественной речи по случаю объединения трех партий Сергей Миронов обрушился на либеральную идею: за 30 лет мы нахлебались жизни по чужим лекалам, и пришло время идти своим путем. Каким именно и куда, Сергей Михайлович не пояснил. Он лишь отметил, что левая идея в нашей стране очень популярна и всем левым силам нужно объединяться. К этому лидер старой «Справедливой России» призвал и ближайших коллег по Госдуме — коммунистов и ЛДПР. А еще он заявил о необходимости покончить с монополизмом одной партии в стране, опять же, непонятно, какой.

Но как бы то ни было, в России родилась новая партия под названием «Справедливая Россия — за правду». Кроме, собственно, справороссов в нее войдут «Патриоты России» Геннадия Семигина и «За правду» Захара Прилепина. Если первый считается политиком опытным, то для второго это дебют. Есть такая популярная версия, что объединение преследует сразу несколько целей — в первую очередь речь идет о спасении тонущей «Справедливой России». Как считается, дела у нее совсем плохи, ее члены могут не попасть в Госдуму.

Кроме того, новая усиленная левая партия отберет голоса у КПРФ Геннадия Зюганова. Последний, сотоварищи, не то что бы в опале, но как-то он не в ту сторону стал посматривать. Несмотря на громы молнии в адрес Навального и Запада, нет у коммунистов былого доверия. Заодно опытный Миронов присмотрит за «патриотами» и писателем, командиром-сталинистом, чтобы не особенно там заигрывались в самостоятельность. Именно поэтому, видимо, их не решились отпускать одних в Госдуму. И, наконец, какие-никакие перемены и, как их ни назови, новые лица. При этом, если они всем скопом не пройдут в нижнюю палату, большой трагедии не будет. Левых там и без того хватает. Теперь возможно, что так называемый правый фланг займет партия «Новые люди» — это совсем свежий проект, в чем-то даже умеренно-оппозиционный и, страшно сказать, либеральный. Правда, с ними, видно, до конца еще не решили.

А теперь возвращаемся к началу. Версии — это, конечно, хорошо, но почему я, как избиратель, должен голосовать за партию «Справедливая Россия — за правду»? Кроме борьбы с либерализмом и чужими лекалами, что нового они предлагают? Сталина возвращать как-то совсем не хочется. Собственно, у нас с либералами все официальные партии борются, и все они призывают к социальной справедливости и клянут проклятый Запад. В чем между ними разница? Наверное, в том, что один не любит либералов радикально, а другой — умеренно. А вот кончатся либералы, что будем делать? Непонятно, где та дорога, о которой говорит Сергей Михайлович. Если она и существует, то почему-то кажется, что ведет она назад, а не вперед. И, наконец, мы же знаем, кто в итоге должен победить. А если так, то есть ли смысл во всем этом участвовать?