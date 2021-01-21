Подрядчик строительства метро в Новосибирске получит контракт еще на 723 млн рублей

ООО Строительная компания «Градопроект» признано победителем закупки на третий этап строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске.

Компания ранее получила контракты на первые два этапа — в сумме на 728 млн руб. Во всех трех случаях «Градопроект» оказался единственным участником закупки, аукционы были признаны несостоявшимися и контракт заключен по начальной (максимальной) цене.

Третий этап — на 723,4 млн руб. — будет профинансирован из бюджета Новосибирска и Новосибирской области. Работы должны быть выполнены до 1 мая 2022 года.

Закупка проводилась по заказу департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Станция метро «Спортивная» строится в Новосибирске к чемпионату мира по хоккею среди молодежи, который пройдет в 2023 году. Изначально законтрактовать строительство планировалось в рамках одной закупки на 2,6 млрд руб., но позже власти сообщили, что разобьют проект на несколько этапов.

ООО СК «Градопроект», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарагистрировано в 2009 году в Новосибирске. Компания принадлежит предпринимателю Сергею Дмухе. В 2019 году компания получила 507,8 млн руб. выручки и 5,5 млн руб. чистой прибыли.

Дарья Решетникова