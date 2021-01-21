Суточный прирост COVID-19 в Саратовской области вновь превысил 250 случаев

В Саратовской области за сутки подтверждено 253 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 269 пациентов. Такие данные предоставил оперативный штаб.

Общее количество заболевших COVID-19 достигло в регионе 40702 человек, выздоровевших – 35105-ти.

На Саратов приходится 113 новых случаев, на Балаковский и Энгельсский районы — по 21, Лысогорский, Петровский и Советский — по шесть, Балашовский, Калининский, Новобурасский и Перелюбский — по пять, Аркадакский, Ершовский, Красноармейский, Озинский, Питерский и Ровенский — по четыре, Вольский, Воскресенский, Дергачевский, Краснокутский, Новоузенский, Пугачевский, Ртищевский и Татищевский — по три, Александрово-Гайский, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Самойловский и Саратовский — по два, Балтайский и Духовницкий — по одному.

Симптомы пневмонии наблюдаются у 93 пациентов, ОРВИ – у 157, бессимптомное течение – у троих.

В числе заболевших восемь детей и 90 взрослых старше 60 лет.

Марина Ковалева