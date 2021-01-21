ГК «Ростов-Дон» обыграл майкопский АГУ-«Адыиф» в гостевом матче

В среду, 20 января, в матче тупа Суперлиги Париматч 2020/2021 гандбольный клуб «Ростов-Дон» выиграл у майкопской команды АГУ-«Адыиф» со счетом 29:19 в гостевом матче. Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

На второй минуте матча ростовская команда распечатала ворота соперниц, а на пятой минуте счет был 2:2. Чуть позже «Ростов-Дон» вышел вперед, а уже на 12 минуте создал отрыв в три мяча. Первый тайм завершился со счетом 16:8. Во второй половине встречи «Ростов-Дон» продолжал сохранять преимущество в восемь голов, а за 20 минут до конца тайма смог довести его до десяти. Игра закончилась со счетом 29:19 в пользу ростовчанок.

Следующий матч «Ростов-Дон» проведет с тольяттинской «Ладой» на своем поле 27 января.

Наталья Шинкарева