В Саратовской области построят более 50 медобъектов по программе модернизации

В Саратовской области появится более 50 медицинских учреждений в 2021-2025 годах в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В течение пятилетней программы в регионе планируется построить шесть поликлиник в разных районах области (Базарнокарабулакский, Краснокутский, Новоузенский, Озинский, Питерский, Саратовский районы), четыре инфекционных корпуса в действующих районных больницах (Новоузенск, Аткарск, Пугачев, Ершов), а также отделения врачей общей практики, терапевтические отделения, фельдшерско-акушерские пункты, сообщают в региональном министерстве здравоохранения.

В 2021 году предусмотрели строительство четырех фельдшерско-акушерских пунктов в Базарнокарабулакском, Энгельсском, Ровенском районах, а также отделение врача общей практики в селе Синодское Воскресенского района.

Мария Шахрай