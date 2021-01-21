В Октябрьском районе незаконно вырубили лес на 1 млн рублей

ГУ МВД по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений в Октябрьском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба главка.

Сотрудники местного лесничества сообщили полицейским, что в селе Енапаево неизвестные вырубили 30 деревьев пород ель, сосна, береза и пихта. Ущерб, причиненный лесному фонду РФ, составил свыше 1 млн руб. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель 1988 года рождения. В случае если его вина будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.