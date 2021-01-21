В Краснодаре спрос на вторичное жилье вырос на 70%

По итогам 2020 спрос на вторичное жилье в Краснодаре превысил аналогичные показатели предыдущего года. В Краснодаре спрос на жилье этого сегмента за год увеличился на 70%, а средняя цена квадратного метра — на 6%, сообщают аналитики «Авито Недвижимость».

Уровень востребованности вторичного жилья по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 35%. Структура спроса на разные виды вторичной жилой недвижимости в течение года оставалась практически неизменной. Как и в 2019 году, в последнем квартале 38% покупателей отдавали предпочтение двухкомнатным квартирам, 36% — однокомнатным, на третьем месте по популярности расположились трехкомнатные объекты (18% спроса).

Отмечается также, что уровень предложения на вторичное жилье в Краснодаре снизился за год на 15%. Кроме того, по данным сервиса, годовое повышение цен в Краснодаре составило 6%.

Дмитрий Михеенко