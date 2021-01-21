«Овощи Черноземья» получат налоговую льготу при строительстве теплиц под Липецком

ООО «Овощи Черноземья» (Липецкая область) получили льготы по налогу на имущество организаций с 2021 года при строительстве тепличного комплекса в селе Бочиновка Усманского района за 6,3 млрд руб. Соответствующее решение было принято в ходе заседания конкурсной комиссии по отбору инвестпроектов для оказания господдержки, рассказали в администрации региона.

«Овощи Черноземья» с 2016 года уже ввели в Усмани более 80 га теплиц мощностью 53 тыс. т овощей в год и стоимостью 22,7 млрд руб. Теперь компания строит следующую очередь площадью 25,87 га для выращивания плодовоовощной продукции защищенного грунта. Комплекс введен в эксплуатацию, фактическая работа по выращиванию томатов начнется с июля, уточнили в обладминистрации. «Благодаря реализации инвестиционного проекта объем налоговых отчислений в область возрастет на 123,66 млн руб.»,— надеются чиновники.

ООО «Овощи Черноземья» зарегистрировано в Усманском районе в мае 2012 года. Уставный капитал — 11 тыс. руб. По итогам 2018 года выручка составила 2,2 млрд руб., чистая прибыль — 148,4 млн руб. Гендиректором является Андрей Бубнов. Владельцем 50% является ООО «Парус» Сергея Слободянюка, 49% принадлежит ООО «Эко-культура» Ирины Ашиновой, Андрея Петренко и Александра Рудакова (у каждого по 33,3%), еще 1% в собственности структуры финансирующего проект Россельхозбанка ООО «РСХБ-финанс». «Эко-культура» — еще один из крупнейших производителей тепличных овощей в России. По собственным данным, управляет комплексами на 145 га и мощностью свыше 100 тыс. т томатов, огурцов, салата в год.

Подробнее о третьей очереди проекта — в публикации “Ъ-Черноземье“.

Валерия Розбот