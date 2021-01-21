В Ростове прокуратура начала проверку после падения мужчины с крыши пятиэтажки

Прокуратура начала проверку после падения мужчины с крыши многоквартирного дома в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В среду, 20 января, 28-летний мужчина упал с крыши пятиэтажного дома в на ул. Сержантова в Ростове. Он получил травмы и был госпитализирован. Сейчас врачи оказывают ему помощь. «Прокуратурой организована проверка соблюдения федерального законодательства, а также взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственным органом»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева