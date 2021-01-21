В Омске задержан полицейский, который покровительствовал бутлегеру

Управление Следственного комитета РФ по Омской области по материалам ФСБ завело уголовное дело в отношении оперуполномоченного группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Черлакскому району.

Как рассказали в следственном ведомстве, полицейский подозревается в том, что покровительствовал знакомому бутлегеру и вынес постановление об отказе в возбуждении дела по фату продажи контрафактного алкоголя. Борца с коррупцией заподозрили в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Илья Николаев