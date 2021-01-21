В Волгограде главный бухгалтер проведет два года в тюрьме за хищение 7,5 млн рублей

Волгоградский областной суд проверил в апелляционном порядке законность приговора Советского районного суда города в отношении 56-летнего главного бухгалтера, которую признали виновной в присвоении денег (ч.4 ст.160 УК РФ) и осудили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как сообщили в областной прокуратуре, главный бухгалтер производственного предприятия Светлана Бахтиенко с 2000 года по 2018 год вносила недостоверные сведения в документацию, оформляя договоры дарения денежных сумм и ценных подарков от имени завода своим родственникам. Всего таким способом, предположительно, женщине удалось похитить более 7,5 млн руб. Нарушения вскрылись в ходе налоговой проверки, в рамках которой установили задолженность по налогам, образовавшуюся якобы в результате махинаций главного бухгалтера.

Вину Светлана Бахтиенко не признала. Не согласившись с приговором суда первой инстанции, женщина оспорила его в апелляционном порядке. Волгоградский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения.

Мария Шахрай