В 2020 году приставы Пермского края арестовали у должников машины на общую сумму 360 млн рублей

Сотрудники управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю в 2020 году наложили арест на 1100 автомобилей, принадлежащих должникам. Общая стоимость арестованного транспорта составила 360 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Самыми дорогими арестованными автомобилями стали BMW 740d xDrive стоимостью 6,2 млн руб., тягач VOLVO VNL, оцененный в 4 млн руб., и Тoyоtа Lаnd Сruisеr 150 Рrаdо стоимостью 3 млн руб. Дороже всех с торгов были проданы Тoyоtа Lаnd Сruisеr и грузовой автомобиль Hyundai H-1, за них выручили 1,9 млн руб. и 1,4 млн руб. соответственно.