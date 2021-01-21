В ХМАО выявлено 212 случаев коронавируса

За сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) зарегистрировано 212 новых случаев COVID-19, сообщили в окружном оперативном штабе. С начала пандемии в регионе зафиксировано 45 675 случаев COVID-19, при этом 42 191 человек уже выздоровел.

За сутки в Югре зарегистрировано четыре летальных случая от коронавируса, за все время скончались 633 человека. Среди госпитализированных пациентов 98 находятся в тяжелом состоянии, 55 пациентов на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Большинство заболевших зафиксировано в Сургуте, где за сутки заразились 36 югорчан. В Нефтеюганске коронавирус выявили у 23 человек, в Ханты-Мансийске — у 21. В Нягани COVID-19 зафиксирован у 15 пациентов, в Нижневартовске, Когалыме и Мегионе — у 11 человек. На момент выявления 156 человек переносили заболевание с симптомами ОРВИ, у 49 пациентов диагностирована пневмония, семь заболевших переносили коронавирус в бессимптомной форме.