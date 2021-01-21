Совладелец «Саянмолоко» построит в Красноярском крае животноводческий комплекс за 2,5 млрд рублей

В Красноярском крае планируется строительство крупного животноводческого комплекса на 2010 голов КРС. Проект реализует ЗАО «Имисское», сообщает ТАСС. Инвестиции в строительство составят около 2,5 млрд руб. Инвестор планирует приступить к строительству в этом году, уточнили “Ъ-Сибирь” в минсельхозе края. Завершить его предполагается к 2023 году.

ЗАО «Имисское» принадлежит, по данным «СПАРК-Интерфакс», хакасское ООО «Агросибком-инвест» (75,9%) и красноярская компания ООО «Саянмолоко» (24,1%), занимающаяся производством питьевого молока и сливок (ТМ «Семенишна»). Основным владельцем обеих компаний является Валерий Левицкий.

В 2019 году «Агросибком-инвест» построил в Красноярском крае животноводческий комплекс площадью 50 тыс. кв м на 2,3 тыс. коров за 1,5 млрд руб.