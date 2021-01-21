ХК «Автомобилист» проведет домашний матч с «Северсталью»

Сегодня, 21 января, хоккейный клуб «Автомобилист» проведет второй матч с «Северсталью» (Череповец) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.00 в КРК «Уралец».

По итогам прошлой встречи, которая состоялась 18 октября, череповецкий клуб одержал победу над уральцами со счетом 2:1. В прошлом сезоне «Автомобилист» и «Северсталь» провели два матча, в одном из которых победу одержала команда из Екатеринбурга.

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» была с СКА (Санкт-Петербург). Матч завершился поражением уральцев со счетом 1:3. Из прошедших сорока восьми игр текущего сезона «Автомобилист» одержал победу в двадцати шести. Уральский клуб занимает пятое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.