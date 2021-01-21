Полиция возбудила дела в отношении участников пикетов в поддержку Навального в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возбудили административные дела в отношении двух участников одиночных пикетов в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, прошедших вечером 20 января, пишет издание It’s my city. Они обвиняются в нарушении самоизоляции (ст. 20.6.1 КоАП РФ) и курении в общественном месте (ст. 6.24, п. 1 КоАП РФ).

Пикеты проходили напротив городской администрации. Один из протоколов был составлен на активистку Ирину Саломатову. «Мы стояли на улице Ленина. Было расстояние больше 15 метров от входа в здание администрации Екатеринбурга. Я закурила, подошла к урне, чтобы выбросить окурок. Мы замерзли и решили пойти в сторону Вайнера в кафе. Тут подошли полицейские и сказали, что я курю в неположенном месте и они меня задерживают», — рассказала госпожа Саломатова изданию.

Второе дело было возбуждено в отношении 68-летней учительницы Галины Королевой. В протоколе указано, что она пришла на «несанкционированное публичное мероприятие в поддержку Навального А.А.», нарушив постановление губернатора об обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Напомним, 23 января сторонники Алексея Навального планируют провести митинги и шествия по всей России в ответ на арест политика. Ранее господин Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления. Самолет изначально должен был сесть во Внуково, но позднее его перенаправили в Шереметьево.

После прибытия оппозиционера задержали сотрудники управления ФСИН по Москве по иску ведомства о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Химкинский городской суд арестовал политика на 30 суток.