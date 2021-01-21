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СКР возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего теплоснабжения Красновишерска

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего теплоснабжения жителей Красновишерска. Основанием для этого стали материалы прокурорской проверки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, установлено, что из-за пусконаладочных работ в котельной без отопления остались жители 182 многоквартирных домов, тепло перестало поступать и на пять социально значимых объектов.

Прокуратура инициировала введение в городе режима повышенной готовности. Директору ООО «Теплосети» внесено представление, в районный суд направлен иск о признании бездействия ООО «Теплосети» незаконным и возложении обязанности предоставлять коммунальную услугу в соответствии с нормативными требованиями.

Рассмотрев материалы надзорного органа, СУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ход расследования которого взят прокуратурой района на контроль.

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