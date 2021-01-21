«Это уникальный случай»

В Татарстане по итогам 2020 года оказался самый низкий уровень заражения коронавирусом в России. Как отчиталась вчера глава управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина, официально в регионе диагноз COVID-19 поставили лишь 0,3% населения. В то же время исследования выявили антитела у половины жителей Татарстана, большинство из которых переболели бессимптомно. Ситуацию в Татарстане «уникальной» назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, заметив, что в республике не было очагов заряжений ни в больницах, ни в школах.



О том, что в Татарстане по итогам 2020 года зафиксировали наименьший уровень заболеваемости COVID-19 в России, Марина Патяшина сообщила на заседании коллегии управления Роспотребнадзора. Главный санитарный врач по республике уточнила, что всего за год в регионе выявлено 13 284 случая заражения: коронавирусом переболели 0,34% населения (340,4 случая на 100 тыс. населения). По данным госпожи Патяшиной, Татарстан среди всех субъектов РФ занял последнее (85-е) место по уровню заражения. То есть заболеваемость COVID-19 в республике была самой низкой по стране.

Госпожа Патяшина пояснила, что избежать «взрывного роста» заражений в республике удалось благодаря «эффективным профилактическим мерам». В итоге система здравоохранения Татарстана «справилась с потоком поступающих больных» и всем нуждающимся была оказана качественная медицинская помощь. По словам Марины Патяшиной, «сейчас мы возвращаемся к привычной жизни», соблюдая антиковидные меры. Главный санитарный врач напомнила, что в Татарстане, несмотря на вводимые ограничения, региональная экономика полностью работать не прекращала.

Вместе с тем исследования Роспотребнадзора показали, что большинство жителей Татарстана, несмотря на благостную официальную статистику, вирусом переболели. Так, в июне антитела были обнаружены у 31,3% обследованных жителей Татарстана, в сентябре — у 45,2%, а в декабре — у 51,2%.

По словам Марины Патяшиной, самые высокие показатели по иммунитету к COVID-19 продемонстрировали медработники, учителя, а также работники сферы услуг и торговли, транспорта, самые низкие — сотрудники крупных предприятий и граждане старше 60 лет. 94,4% обследованных перенесли коронавирус в бессимптомной форме.

Госпожа Патяшина также сообщила, что в период пандемии уровень заражения остальными инфекциями снизился в Татарстане на 29% (за исключением гриппа, ОРВИ и внебольничной пневмонии, куда власти относят коронавирус). Так, заболеваемость кишечными инфекциями сократилась в два раза, заболеваемость дизентерией — на 89,6%, хроническим гепатитом В — на 67,3%, острым гепатитом С — на 57,3%, ротавирусной инфекцией — на 42,9%, острым гепатитом А — на 39,2%, острым гепатитом В — на 37,7%, ветряной оспой — на 33,5%. Снижению заболеваемости способствовали ограничительные мероприятия, максимальная разобщенность коллективов, усиленные меры личной и общественной профилактики, уточнила Марина Патяшина.

В заседании коллегии татарстанского управления приняла участие глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она похвалила Татарстан за «объективные показатели», отметив, что республика стала одним из лидеров по «эффективности работы системы по противодействию коронавирусной инфекции». При этом госпожа Попова отметила, что в Татарстане не было очагов заражения ни в больницах, ни в школах и «это уникальный случай». Она добавила, что в Татарстане также «лучшие результаты» по наличию иммунитета у жителей. При этом санитарный врач обратила внимание, что республика также оказалась лидером по числу штрафов за различные антиковидные нарушения. «Это говорит о том, что вы внимательно следите и требуете исполнения всех антикоронавирусных правил»,— сказала она.

Марина Патяшина поставила главную задачу на 2021 год — массовую вакцинацию жителей Татарстана от коронавируса. Ранее сообщалось, что республика намерена привить к весне 200 тыс. жителей или 5% населения.

Присутствовавший на заседании коллегии президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал выполнить эту задачу. «По вопросу вакцинации против COVID-19 все требования и объемы будут выполнены»,— сказал он в своем выступлении.

Кирилл Антонов