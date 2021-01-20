Курс доллара. Прогноз на 21–22 января

Андрей Кадулин, начальник аналитического управления Рубль сохраняет потенциал для умеренного укрепления После примирительных прощальных заявлений Дональда Трампа и инаугурации Джо Байдена риски обострения политической обстановки в США сходят на нет. Глобальный risk-on и рост цен на нефть поддерживают рубль. Санкционные риски на данный момент оказывают небольшое влияние, рубль торгуется чуть слабее других валют EM. Но если администрация Джо Байдена все же будет придерживаться жесткой риторики в этом вопросе, то реакция в рубле не заставит себя долго ждать. При этом наш базовый сценарий предполагает, что негативный эффект будет локальным и российские активы будут оставаться привлекательными, учитывая относительно высокий уровень ставок. Поэтому рубль сохраняет потенциал для умеренного укрепления.

Виталий Громадин, старший аналитик Инвестиции РФ в госдолг США в ноябре приблизились к многолетнему минимуму Мы сохраняем прогнозный диапазон для курса пары доллар-рубль на вторую половину недели на уровне 72–75 руб. В среду внимание приковано к инаугурации Джо Байдена, в ближайшее время рынки оценят его первые заявления и действия в новой должности. Во вторник в финансовом комитете Сената США прошли слушания по кандидатуре Джанет Йеллен на пост министра финансов. Выступая, госпожа Йеллен отметила необходимость дополнительных фискальных стимулов для поддержки малого и среднего бизнеса, финансирования правительств штатов. Между тем, согласно данным американского казначейства, инвестиции РФ в госдолг США в ноябре приблизились к многолетнему минимуму ($4,968 млрд с $6,16 млрд месяцем ранее).

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления Рубль имеет все шансы завершить текущую неделю в лидерах по укреплению Рубль находится в числе фаворитов среди высокодоходных валют. К инвесторам приходит понимание, что российская валюта выглядит привлекательно относительно аналогов, но волатильный размер геополитической премии не позволяет рассматривать долгосрочные стратегии в рубле. Пока геополитика не оказывает давления на рубль, а растущие цены на нефть и активность экспортеров перед пиком налогового периода поддерживают рубль. На мой взгляд, рубль имеет все шансы завершить текущую неделю в лидерах по укреплению, но эта тенденция, вероятно, будет иметь краткосрочный характер. Инаугурация нового президента США по-прежнему является риском для российской валюты.

Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках В пользу российского рубля сегодня также выступает дорожающая нефть и налоговый период в России На данный момент российский рубль дорожает вместе с валютами-аналогами на фоне нынешних ожиданий крупного и дешевого долларового фондирования после смены администрации в Вашингтоне. В пользу российского рубля сегодня также выступает дорожающая нефть и налоговый период в России. Накануне кандидат на пост главы Министерства финансов США Джанет Йеллен на слушаниях в американском Сенате призвала законодателей приступить к решительным действиям в отношении новых бюджетных стимулов. Согласно нашим прогнозам, торговый диапазон доллар-рубль в ближайшие дни будет 72,50–74,5 руб., а евро-рубль — на уровне 88,50–91 руб.