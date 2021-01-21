Гордума полигонит застройщика

Профильный думский комитет согласовал изменение генплана Перми, касающееся участка на ул. Новогайвинской, 118, общей площадью около 238 га.На территории бывшего полигона ВКИУ компания «Панорама», подконтрольная экс-парламентарию Александру Флегинскому, хочет построить около 300 тыс. кв. м малоэтажного и частного жилья. Однако городские власти намерены запретить застройку участка, установив там рекреационную зону. «Панорама» оспаривает изменение генплана в суде, а также требует от врио главы Перми привести территориальную зону площадки в соответствие с функциональной. У мэрии же нет планов по развитию этой территории. Чиновники говорят, что ранее площадка уже относилась к рекреационным землям.



Думский комитет по вопросам градостроительства, планирования и развития территории 20 января утвердил изменения в генплан Перми: на участке по ул. Новогайвинской, 118, общей площадью около 238 га, планируется запретить жилую застройку. Функциональную зону малоэтажной застройки СТН-И сменят на зону рекреационных и специальных объектов ТСП-Р. Застройку этого участка планирует компания «Панорама» — совладелец площадки. В «Панораме» просят думцев не утверждать проект, ведь в случае изменения генплана собственники территории по ул. Новогайвинской, 118, будут взыскивать убытки с городских властей.

Сегодня площадкой бывшего полигона ВКИУ на ул. Новогайвинской, 118 (Мотовилихинский район) владеют несколько собственников, в том числе «Панорама», аффилированная бывшему депутату заксобрания Александру Флегинскому. Общая площадь бывшего полигона составляет 285 га, из них «Панораме» принадлежат семь участков в 89 га. Ранее здесь планировалось создать экодеревню с детским садом и школой. Расходы бюджета на инфраструктуру в микрорайоне оценивались в 4,3 млрд руб.

На заседании градостроительного комитета начальник департамента градостроительства и архитектуры (ДГА) Мария Норова напомнила, что в 2010 году при разработке генплана площадку по ул. Новогайвинской, 118, отнесли к рекреационным зонам ТСП-Р и ТСП-П. Однако во время изменения генплана в 2014 году на участке установили зону СТН-И. Территория на ул. Новогайвинской, 118, не обеспечена инженерной и социальной инфраструктурой, в программах комплексного развития никакие мероприятия по этим землям не предусмотрены. «Площадь около 300 га предполагает большое сосредоточение населения, что негативно скажется на организации транспортного движения и окажет существенную нагрузку на единственную транспортную связь — ул. Спешилова и Камский мост»,— заметила Мария Норова. Территория разделена более чем на 130 участков, которые принадлежат нескольким юридическим и физическим лицам. Участок отнесен к территориальной рекреационной зоне Р-2, параллельно ему располагаются железнодорожные пути. По сведениям РЖД, создавать организованный переход через пути не планируется.

Представитель ООО «Панорама» Алексей Богданов, присутствовавший на заседании, рассказал, что собственники участка разработали проект планировки территории. Инвесторы готовы профинансировать инфраструктурные проекты на этой территории. Кроме того, несколько решений суда признали недействующей территориальную зону участка Р-2. «Панорама» также оспаривает в суде изменение генплана городскими властями. 19 января компания подала в арбитраж еще один иск — к врио главы города Алексею Демкину, требуя привести территориальное зонирование площадки в соответствие с функциональным. При этом в организации подчеркивают, что судебные претензии адресованы Дмитрию Самойлову, который занимал этот пост ранее и бездействовал, не меняя зону Р-2 на соответствующую зоне генплана.

Компания обратилась в прокуратуру с жалобой на действия ДГА. «Прокуратура нас поддерживает, есть соответствующее заключение: прокуратура предостерегает от нарушений законодательства, связанных с внесением изменений в генплан. Проект решения, который вносится в думу, не обоснованный. Материалы по обоснованию „сырые“»,— высказался господин Богданов. Выступающий предположил, что своими действиями мэрия, возможно, хочет «свести счеты» с «Панорамой». Алексей Богданов предложил отправить вопрос на доработку.

По словам представителя «Панорамы», в случае утверждения проекта все собственники территории будут оспаривать принятый акт, а также взыскивать убытки.

Начальник ДГА Мария Норова пояснила, что по проекту планировки территории на ул. Новогайвинской, 118, предполагается строительство многоэтажных домов до четырех этажей, а также индивидуальное жилье общей площадью около 300 тыс. кв. м. Проживать там смогут 14 тыс. человек. Проект не утвержден из-за замечаний, и собственники участка оспаривают эти отказы департамента. Кроме того, по сведениям администрации, на этой территории нет зарегистрированных объектов недвижимости. В «Панораме» же заявляют, что в этой местности проживают люди.

Депутат Владимир Манин заметил, что городские власти в течение нескольких лет не смогли решить вопрос с собственниками этого участка «мирным путем». Депутат выразил беспокойство о том, что думе, возможно, «придется пересмотреть это решение». «Наверно, надо прислушаться к просьбе Алексея Богданова — найти точки соприкосновения»,— отметил думец. Господин Манин предложил пока отложить вопрос, чтобы узнать, какие затраты готовы взять на себя владельцы участка по ул. Новогайвинской, 118, и что требуется от администрации.

Несмотря на оживленную дискуссию и выступления представителя «Панорамы», большинство членов комитета одобрило изменение генплана на ул. Новогайвинской, 118, и только двое думцев воздержались. Проект вынесут на заседание думы.

Евгения Ахмедова