Нелетные полгода

Пассажиропоток пермского аэропорта в 2020 году снизился более чем на треть. Падение обусловлено ограничениями, введенными в связи с распространением COVID-19. Особенно сильно сократились международные перевозки, так как с весны прошлого года из Большого Савино не осуществляются рейсы за границу. При этом на фоне отсутствия конкуренции выросла популярность внутренних туристических направлений. Положительную динамику показал и пассажиропоток на субсидируемых рейсах в северные города. По словам участников рынка, приведенные аэропортом Перми показатели были ожидаемы. Эксперты полагают, что в текущем году возобновления активных международных перевозок ожидать не стоит, однако прогнозируют, что за счет невысоких тарифов авиакомпаний пассажиропоток удастся несколько стабилизировать.



АО «Международный аэропорт „Пермь“» представило данные о пассажиропотоке в 2020 году. Как сообщили в пресс-службе Большого Савино, прошлый год воздушная гавань Прикамья завершила с показателем пассажиропотока в 1,1 млн человек, что на 32,1% меньше, чем в 2019 году.

В аэропорту отметили, что наиболее сложными месяцами стали апрель и май: количество рейсов из Перми упало на 92,3 и 91,7% соответственно. «Падение пассажиропотока связано с ограничениями, введенными для борьбы с распространением коронавируса, в первую очередь это коснулось международных рейсов»,— пояснили в Большом Савино.

Напомним, весной 2020 года из-за угрозы COVID-19 Россия ограничила международное сообщение, перелеты из Перми за границу были полностью прекращены. Летом правительство РФ начало постепенно возо­бновлять авиасообщение с другими государствами. Однако прямые вылеты за рубеж пока осуществляются только из 11 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного, Красноярска и Уфы.

По данным аэропорта Пермь, в 2020 году число пассажиров на международных линиях составило 35,6 тыс. человек, годом ранее — 317,2 тыс. человек (снижение на 88,8%). За первые три месяца прошлого года, когда рейсы за рубеж еще выполнялись, самыми популярными направлениями стали Дубай (6,7 тыс. человек), Гоа (6,5 тыс. человек) и Паттайя (4,7 тыс.).

Внутренний пассажиропоток в этом году снизился на 18,6% — с 1329 813 до 1082 543 человек. Самым популярным направлением традиционно стала Москва, однако и на нем произошло значительно падение перевозок: 589,1 тыс. человек относительно 920,2 тыс. пассажиров в 2019-м.

При этом вырос спрос на перелеты по популярным туристическим маршрутам. Так, в Симферополь улетело 55,8 тыс. человек (+55,6%), в Анапу — 43,6 тыс. (+45,8%), в Санкт-Петербург — 143,6 тыс. пассажиров (+23,8%), в Минеральные Воды — 8,6 тыс. (+21,7%). Рост показали и северные направления — Салехард (+46,5%), Ноябрьск (+32,9%) и Новый Уренгой (+22,5%).

В Большом Савино сообщили, что сейчас аэропорт ведет активную работу по возобновлению международных полетов и увеличению российской маршрутной сети, соблюдая все рекомендации и обеспечивая авиационную безопасность. На этой неделе стало известно, что в конце прошлого года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин направил зампредседателя правительства РФ Татьяне Голиковой письмо с просьбой рассмотреть возможность включения аэропорта Перми в перечень аэропортов, которым разрешено осуществлять международное воздушное сообщение, с I квартала текущего года.

Бывший глава пермской сети турфирм «Планета» Виктор Тюлин отмечает, что такие показатели пассажиропотока за 2020 год были абсолютно ожидаемы. «Снижение было очевидным, почти полгода ничего никуда не летало»,— говорит господин Тюлин. Рост спроса на российские курорты, по его словам, обусловлен отсутствием конкуренции с зарубежными направлениями отдыха. «Больше ведь некуда было ехать, и все рванули по России. Конечно, летом открылась часть стран, Турция например. Но это лишь капля в море, в основном никакой альтернативы нашим курортам не было. Если бы была, то такого резкого всплеска бы не произошло»,— считает Виктор Тюлин.

Рост пассажиропотока на северных направлениях, по мнению гендиректора авиакомпании «ЮВТ Аэро» Петра Трубаева, связан с доступностью этих рейсов. «Перелеты из Перми в Салехард, Ноябрьск и Новый Уренгой субсидируются из федерального бюджета, и за счет этого идут по льготному тарифу для пассажиров. Думаю, люди почувствовали преимущество таких рейсов и стали активнее летать в эти города»,— полагает господин Трубаев.

Глава аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что в 2021 году пассажиропоток на воздушных линиях несколько стабилизируется. «В первые три месяца динамика относительно прошлого года будет отрицательной, так как жесткие ограничения на международные перевозки были введены только в конце марта 2020-го, но мы ожидаем, что потом начнется постепенное восстановление. Конечно, пока нет предпосылок к активному возобновлению зарубежных рейсов, однако авиакомпании сохраняют тарифы на невысоком уровне, что стимулирует подвижность пассажиров»,— отмечает господин Пантелеев.

Екатерина Артемова