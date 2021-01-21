Стадион замер в ожидании

Арбитражный суд Пермского края в третий раз рассмотрел заявление конкурсного управляющего завода им. Дзержинского, касающееся продажи в 2008 году стадиона «Дзержинец». Тогда контроль над активом сначала получило ООО «Информ-Пресс», а затем компании «Гран» и «БТС Траст», которые продали часть участка под застройку. Заявитель настаивал, что эта сделка была единой и направленной на вывод активов должника.



В этой части в удовлетворении требований было отказано, недействительной суд признал только сделку с ООО «Информ-Пресс». В связи с этим он решил взыскать солидарно с десяти ответчиков более 19,76 млн руб. Еще более 74,9 млн руб. должны выплатить конечные выгодоприобретатели по сделке и четверо подсудимых по делу о хищении активов завода. Ответчики намерены обжаловать это решение в апелляционной инстанции. Заявитель настаивал на взыскании 545,24 млн руб.

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил требования конкурсного управляющего ФГУП «Машиностроительный завод» им. Дзержинского о взыскании вреда в результате продажи непрофильного актива предприятия — стадиона «Дзержинец». Суд определил, что десять ответчиков должны заплатить в пользу ФГУП более 94,67 млн руб. При этом суд отказал заявителю в признании недействительной сделки по продаже этого актива как единой и направленной на вывод имущества предприятия.

Напомним, заявление конкурсного управляющего, касающееся продажи стадиона «Дзержинец», рассматривалось в суде первой инстанции уже трижды. Сам актив был продан на торгах в 2008 году. Объект у находящегося в процедуре банкротства ФГУП за 24,582 млн руб. купило ООО «Информ-Пресс». В состав лота вошли футбольное поле, хоккейная площадка, одноэтажное здание трибуны, здания гаража, лыжной базы и тира. В результате часть участка оказалась под контролем структур девелопера «Камская долина».

В 2013 году топ-менедж­мент ФГУП решил оспорить продажу актива, посчитав, что он был реализован по заниженной стоимости. Конкурсный управляющий завода Дзержинского Александр Иванов обратился с соответствующим заявлением в арбитражный суд. Первая и вторая инстанции в удовлетворении исковых требований отказали, мотивируя это решение пропуском трехлетнего срока исковой давности. Но Арбитражный суд Уральского округа эти решения отменил и направил дело на новое рассмотрение. В ходе нового процесса заявитель предъявил претензии к ООО «Информ-Пресс» на 813 млн руб., но когда выяснилось, что указанное общество ликвидировано, они были адресованы к ООО «БТС Траст» и ООО «Гран». По мнению управляющего ЗиД, эти компании стали выгодоприобретателями от сделки. Размер требований к ним составил более 545 млн руб. В итоге торги по продаже имущества были признаны недействительными. Как посчитал суд, для организации торгов были привлечены две компании, что является незаконным. В то же время во взыскании средств представителю завода было отказано. Основная часть заседаний проходила в закрытом режиме в связи с наличием в деле материалов, составляющих тайну.

Затем это решение было в очередной раз отменено, и дело вновь вернулось в первую инстанцию. В ходе его рассмотрения заявитель настаивал, что сделка по продаже «Дзержинца» ООО «Информ-Пресс», а затем перепродажа актива ООО «БСТ Траст» и ООО «Гран» является единой. Всего ответчиками были признаны 21 юридическое и физическое лицо. Помимо «БТС Траст» и «Гран» в их число вошли подсудимые по уголовному делу о хищении активов завода Денис Бронников, Владислав Шинкевич, Артур Васильев, а также Евгений Лысов. Кроме того, претензии были предъявлены лицам, которые связаны с ООО «Информ-Пресс», руководителю организатора торгов ООО «Эксперт-Аудит» Константину Удыму и ряду других, причастных к сделке. Как и во время предыдущих заседаний в первой инстанции, никто из них с требованиями управляющего не согласился. Общей позицией ответчиков стал довод о том, что заявитель пропустил срок исковой давности. При этом к арбитражному делу были приобщены материалы уголовного дела, но, по мнению части ответчиков, это решение не является обоснованным.

В очередном решении первой инстанции суд при взыскании ущерба разделил ответчиков на две группы, в которые в общей сложности попали 12 физических и юридических лиц. В первой оказались господа Шинкевич, Бронников, Васильев и Лысов, а также Константин Удым, руководитель еще одной компании-организатора торгов Александр Пешин и еще четыре ответчика. Как говорят собеседники „Ъ-Прикамье“, всех их суд посчитал причастными к первоначальной сделке по продаже имущества ООО «Информ-Пресс», которая была признана недействительной. Солидарно с них было взыскано 19,762 млн руб. В эту сумму вошла стоимость продажи актива за вычетом задатка.

Во вторую группу попали подсудимые, а также ООО «Гран» и «БТС Траст», которые солидарно должны выплатить заводу им. Дзержинского более 74,9 млн руб. По словам источников „Ъ-Прикамье“, эта сумма рассчитана исходя из прибыли, которая была получена «Гран» и «БТС Траст» от продажи части участка под стадионом «Дзержинец» структурам «Камской долины». Согласно бухотчетности обществ, прибыль от продажи актива девелоперу составила 114 млн руб., но в итоге суд решил, что справедливой в данном случае может быть прибыль в размере 25% от этой суммы. Остальная часть средств подлежит взысканию.

«Суд верно разобрался в фактических обстоятельствах дела и принял решение, исходя из внутреннего убеждения по принципу справедливости и соразмерности. Но понятие соразмерности является субъективным, в том числе и для каждого участника спора. Думаю, стороны, ссылаясь на объективные обстоятельства, будут пытаться обжаловать данное решение»,— пояснил источник, знакомый с позицией ООО «Гран» и ООО «БТС Траст». По его данным, в апелляционных жалобах ответчики будут оспаривать взыскание денежных средств, а также настаивать на пропуске заявителем сроков исковой давности.

Дмитрий Астахов