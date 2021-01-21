Плюс велосипедизация всей Перми

О желании участвовать в конкурсе на пост главы Перми заявили известные пермские общественники — градозащитник Денис Галицкий и координатор городского штаба Навального Сергей Ухов. На пост главы краевой столицы намерены также претендовать экс-кандидат в губернаторы Пермского края, предприниматель Александр Репин и координатор сообщества «Велосипедизация Перми» Александр Синявский. Эксперты предполагают, что, несмотря на большое количество кандидатов, конкурс не будет конкурентным и закончится победой исполняющего полномочия главы города Алексея Демкина. Однако у альтернативных кандидатов появится возможность повысить свою узнаваемость перед предстоящими выборами и заявить о значимых городских проблемах.



В Перми определяются первые кандидаты на пост главы Перми. О планах по участию в конкурсе на руководящую должность заявили: гендиректор и владелец «Сатурн-Р» Александр Репин, градозащитник Денис Галицкий, координатор городского штаба Навального Сергей Ухов и координатор сообщества «Велосипедизация Перми» Александр Синявский.

Все они неоднократно выступали с критикой действий краевого и городского руководства. Так, Денис Галицкий пытался оспорить в судах решение о закрытии железнодорожного сообщения между станциями Пермь I и Пермь II. А Александр Репин выдвигался на губернаторские выборы от «Справедливой России», но не был зарегистрирован из-за недостаточного количества подписей муниципальных депутатов в его поддержку. Ранее в беседе с информагентством Ura.ru господин Репин называл Алексея Демкина лучшим претендентом на пост главы Перми.

Источник, близкий к краевым властям, отказался от оценок потенциальных участников до объявления конкурса и завершения подачи документов.

Собеседник, близкий к руководству Перми, отметил, что основным кандидатом на должность главы города является Алексей Демкин, исполняющий полномочия градоначальника. «Остальные заявившие об участии в конкурсе сделали это, чтобы напомнить о себе и получить дополнительные упоминания в СМИ»,— предполагает источник.

Напомним, должность главы Перми стала вакантной после досрочного прекращения полномочий руководителя города Дмитрия Самойлова. В декабре прошлого года он перешел на работу в краевое правительство, а Пермская дума назначила исполняющим полномочия главы Перми городского депутата и бывшего руководителя строительной компании «ПЗСП» Алексея Демкина.

На том же заседании было принято положение о конкурсе. Согласно документу, претенденты на должность главы Перми должны представить программу развития муниципального образования, а также пройти индивидуальное собеседование.

Оценивать кандидатов будет конкурсная комиссия, состоящая из 12 человек. Половина из них делегируется Пермской думой, вторая — губернатором Пермского края. Председатель комиссии выбирается из числа представителей краевых властей и обладает решающим голосом при равенстве членов комиссии, поддержавших того или иного кандидата.

По итогам конкурса два кандидата, набравшие максимальное количество баллов, будут представлены Пермской думе. Главой города станет кандидат, за которого проголосует большинство депутатов.

Отметим, что в положении не указано специальных требований к кандидатам на пост главы Перми, однако описаны предпочтительные характеристики: наличие высшего образования, не менее четырех лет стажа муниципальной (государственной) службы либо не менее пяти лет стажа работы по специальности (в том числе не менее трех лет на руководящей должности).

Сам конкурс еще не объявлен. Ожидается, что это произойдет на заседании Пермской думы 26 января. Согласно документу, внесенному депутатами на рассмотрение думы, конкурс планируется назначить на 18 марта. В состав конкурсной комиссии от думы предложены: временно исполняющий полномочия председателя думы Дмитрий Малютин, вице-спикер Алексей Грибанов, председатель комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник, руководитель комитета по местному самоуправлению и регламенту Наталья Рослякова, председатель комитета по городскому хозяйству Александр Филиппов и руководитель комитета по социальной политике Владимир Кузнецов. Все они входят во фракцию «Единая Россия».

Политолог Виталий Ковин предполагает, что конкурс на пост главы Перми не станет конкурентным и конфликтным. «Для конфликта должен существовать раскол среди депутатов и местных элит. Пермская дума же, за исключением пяти-шести человек, высказывающихся критически, монолитна. Да и конфликта между депутатами и краевой администрацией, в отличие от Пермского района или Александровска, не наблюдается»,— пояснил Виталий Ковин.

«Таким образом, конкурс превращается в имитационную процедуру с заранее известным победителем — Алексеем Демкиным. Тем не менее, другие кандидаты могут участвовать в таком „конкурсе“ по разным причинам: желание заявить о себе и политических амбициях, рассказать о городских проблемах, которые они считают важными, высказать альтернативный взгляд на развитие города, напомнить о себе перед предстоящими выборами»,— добавляет политолог.

Он полагает, что комиссия может допустить на заседание думы не малоизвестного, «технического» кандидата, а «серьезного кандидата». «Это даст возможность Алексею Демкину выиграть конкурс „не стыдно“, продемонстрировать победу в „честной борьбе“ с серьезным кандидатом, например с Александром Репиным»,— говорит Виталий Ковин.

Политтехнолог Виктор Соколов, напротив, считает такой вариант развития событий маловероятным. «Выступление на думе — это серьезная трибуна для политического высказывания, возможность высказать критику в адрес действующего руководства. Думаю, что комиссия не пойдет такой риск»,— предполагает эксперт.

Константин Кадочников