В «Родник» добавили долги

Временный управляющий ООО «СК „Родник“» Артем Воронин пришел к выводу о наличии признаков преднамеренного банкротства компании. Информация об этом опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Как сказано в заключении господина Воронина, значительная часть долгов самарского комбината сформировалась из-за сделок со структурами группы компаний «Кристалл-Лефорово», которая около пяти лет назад стала инвестором «Родника». Как сообщил „Ъ“, соответствующее заявление подано в ­полицию.

Временный управляющий ООО «Самарский комбинат “Родник”» Артем Воронин на этапе наблюдения обнаружил на предприятии признаки преднамеренного банкротства. На прошлой неделе процедура наблюдения в организации завершилась — Арбитражный суд Самарской области признал компанию несостоятельной и открыл конкурсное производство. С иском о банкротстве «Родника» в 2018 году в суд обратилось ООО «Промышленные технологии».

Поводом для подачи искового заявления стала задолженность самарского комбината в размере 1,6 млн руб. Самарский комбинат, специализирующийся на производстве алкогольных и безалкогольных напитков, дважды останавливал работу. Первый раз это произошло в 2014 году, когда правоохранительные органы обнаружили на предприятии 8 т контрафактного спирта и 1,2 млн акцизных марок. В то время владельцем завода считался депутат Самарской губернской думы Александр Милеев. В 2016 году его родственница Любовь Милеева продала свою долю в «Роднике» генеральному директору и совладельцу московского ООО «ГК „Кристалл-­Лефортово“» Павлу Сметане.

• ООО «СК „Родник“» зарегистрировано в 2013 году. Основной вид деятельности компании — производство алкогольных напитков. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», собственниками общества выступают Павел Сметана (признан судом банкротом в декабре 2019 года) и сам СК «Родник». До 2019 года доля «Родника» принадлежала самарскому АО «Актив», сейчас оно ликвидировано. Холдинг «Кристалл-Лефортово» в 2018 году обвинил «Актив» в выводе активов ­комбината.

После сделки столичная группа компаний, как она сама сообщала, инвестировала в простаивавший несколько лет завод оборотные средства. Их размер не раскрывается. Комбинат вновь получил лицензию на закупку, хранение и продажу алкогольной продукции, производство спиртного возобновилось, однако завод работал не на полную мощь. В 2018 году предприятие вновь остановилось. Причиной стали финансовые трудности «Кристалла-Лефортово» из-за банкротства дистрибьюторской компании «Статус Групп». Кредиторы организации переадресовали свои претензии компаниям холдинга Павла Сметаны, в том числе и ­«Роднику».

Как сказано в заключении временного управляющего, ряд сделок, совершенных в период с сентября 2016 года по март 2018 года с организациями, входившими в ГК «Кристалл Лефортово», привели к возникновению у должника значительной по размеру дебиторской задолженности. Речь идет о нескольких десятках компаний, которым «Родник» обязан был выплатить суммы от нескольких десятков тысяч рублей до одного миллиарда рублей по договорам поставки или уступки права требования. По мнению господина Воронина, долги наращивались намеренно, с целью в перспективе контролировать процесс банкротства предприятия. Как отмечается в документе, крупные сделки господин Сметана, занимавший должность руководителя самарского комбината, не согласовал с советом директоров, как того требовал устав компании. Часть таких сделок оспорены в суде.

Как рассказал „Ъ“ арбитражный управляющий «Родника», заявление об обнаружении в компании признаков преднамеренного банкротства уже подано в полицию. Однако, как отмечает партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев, на практике органы внутренних дел часто возвращают заявление, отказывая в возбуждении дела.

Как добавляет партнер, исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко, заключение временного управляющего может быть доказательством по спорам о признании недействительными сделок должника и о привлечении его руководства и бенефициаров к субсидиарной ­ответственности.

«Например, в рассматриваемом деле арбитражный управляющий со ссылкой на документы должника и судебные решения указывает на конкретное лицо, которое, по его мнению, является конечным бенефициаром. И, помимо этого, приходит к выводу о перераспределении бремени финансирования подконтрольных бенефициару лиц с целью контроля над процедурой банкротства и вывода денежных средств в ущерб интересам независимых кредиторов. Перспективы рассмотрения споров, инициированных на основе заключения, во многом зависят не только от конкретных выводов, но и от качества их обоснования арбитражным управляющим»,— говорит юрист.

Сабрина Самедова