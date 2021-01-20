Петербургские компании заключили контракты на 5 млрд рублей для развития Арктики

Петербургские компании заключили контракты с предприятиями арктической зоны на сумму около 5 млрд руб. Более ста тридцати предприятий города будут обеспечивать девять регионов арктической зоны товарами и услугами. Об этом сообщает пресс-служба комитета Смольного по делам Арктики.

Как пояснили в комитете, контракты заключались по итогам открытых конкурсов, которые проводились с апреля по декабрь 2020 года. Среди них — организации сфер судостроения, машиностроения, экологии и строительства, информационных технологий, подготовки кадров.

Напомним, что в Петербурге при участии Архангельской области и республики Карелия разрабатывается первый арктический туристский маршрут. Работа проводится в рамках специального городского проекта по созданию конкурентоспособных арктических туристских продуктов.