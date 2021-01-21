В представлении нуждается

Всемирный курултай башкир обратился в Генпрокуратуру России и Санкт-Петербургский государственный университет с просьбой предоставить результаты прокурорской проверки, которая нашла в установке на территории вуза бюста Ахмет-Заки Валиди, подаренного министерством культуры Башкирии, признаки реабилитации нацизма. Провести проверку прокуратуру попросило руководство университета после обращения матери одного из студентов. В ВКБ полагают, что «общественности не были предоставлены для ознакомления архивные материалы, на основании которых были сделаны вышеозначенные выводы». В обращении подчеркивается, что члены организации «в корне не согласны» с этим заключением.

Всемирный курултай башкир (ВКБ, объединяет национальные башкирские организации в России и за рубежом) вчера направил на имя генерального прокурора России Игоря Краснова и ректора Санкт-Петербургского государственного университета Николая Кропачева обращения с просьбой пояснить, на основании чего Генпрокуратура назвала башкирского национального деятеля, тюрколога Ахмет-Заки Валиди «пособником нацистских преступников». «Мы в корне не согласны с этим. Общественности не были предоставлены для ознакомления архивные материалы, на основании которых были сделаны вышеозначенные выводы»,— говорится в обращении к генпрокурору. ВКБ также попросил руководство СПбГУ прокомментировать дальнейшие планы в отношении бюста Валиди, отметив, что решение нужно «принимать с учетом позиции граждан, для многих из которых личность Ахмет-Заки Валиди авторитетна и далека от инкриминируемых ему преступлений».

Во вторник интернет-портал 47.news опубликовал материал о том, что руководство СПбГУ получило представление Генпрокуратуры с требованием устранить нарушение ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Нарушения оказались связаны с установленным в 2008 году возле корпуса восточного факультета бюстом Ахмет-Заки Валиди. Памятник был подарен вузу министерством культуры Башкирии накануне открытия Центра тюркских исследований имени Валиди. Как следует из публикации, в представлении прокуратуры говорилось, что размещение на территории вуза бюста и музея «лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными… свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников, противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым».

• Ахмет-Заки Валиди родился в 1890 году в Уфимской губернии, скончался в 1970 году в Турции. В 1917–1920 годах руководил башкирским национальным движением. В 1923 году эмигрировал за границу. Работал в университетах Турции и Германии. Автор работ по истории тюрков. В Уфе именем Ахмет-Заки Валиди названа улица и национальная библиотека.

По информации 47.news, в сентябре 2019 года в электронную приемную СПбГУ поступило обращение от матери одного из студентов, которая сообщила, что, гуляя по территории вуза, обратила внимание на бюст «идеолога сепаратистского движения». В ответ на обращение заместитель ректора университета Михаил Кудилинский сообщил, что вуз попросил прокуратуру Санкт-Петербурга организовать проверку, а та переправила обращение в Генпрокуратуру, пишет 47.news. 19 января текущего года на сайте вуза заместитель ректора Юрий Пенов написал, что университет получил письмо из прокуратуры Василеостровского района, которая пришла к выводу о том, что «размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, согласно российскому законодательству, является уголовным преступлением». По словам господина Пенова, представление надзорного органа «будет исполнено в соответствии с требованием законодательства».

В СПбГУ и Генпрокуратуре вчера на запрос „Ъ“ не ответили.

В министерстве культуры Башкирии попросили направить письменный запрос.

В 2010 году уфимская газета «Час пик» опубликовала интервью с Виктором Палагиным, который в то время руководил республиканским УФСБ. В беседе господин Палагин отметил, что «прямого участия в действиях фашистов со стороны тюрколога мы не подтверждаем».

Елена Чиркова, Булат Баширов