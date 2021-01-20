В начале февраля Пермский край посетит министр науки и высшего образования РФ Николай Фальков. Об этом сегодня на заседании краевого правительства сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава региона пояснил, что основной целью визита министра является обсуждение перспектив развития пермского научно-образовательного центра (НОЦ) «Рациональное недропользование». «У нас есть все шансы, чтобы НОЦ Пермского края был лучшим и получил максимальную поддержку со стороны федерального бюджетного финансирования», — заявил Дмитрий Махонин.

Губернатор обратился к главе регионального минобра Раисе Кассиной и вице-премьеру Дмитрию Самойлову с просьбой подготовить для Николай Фалькова презентацию о НОЦ, а также выделить основные потребности региона в развитии высшего образования, чтобы тоже обсудить их с министром науки.

Напомним, НОЦ «Рациональное недропользование» создан в 2019 году на основе взаимодействия Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук, Пермского национального исследовательского политехнического университета и Пермского государственного национального исследовательского университета. В состав научно-образовательного центра входят 105 российских и зарубежных лабораторий и кафедр, привлечено почти 700 исследователей. Кроме того, в нем работают свыше 5 тыс. инженеров отраслевых институтов и технологических компаний со всей страны. Партнерами центра стали более 50 крупнейших российских, в том числе пермских, и зарубежных предприятий, на которых занято около 98 тыс. специалистов.