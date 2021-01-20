На Кубани по предписанию Роспотребнадзора временно закрыли 13 филиалов МФЦ

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края на две недели, с 16 по 30 января, приостановили работу 13 филиалов МФЦ. Информация об этом появилась в Instagram МФЦ Краснодарского края. Речь идет о филиалах расположенных в Усть-Лабинске, станицах Воронежская, Восточная, Кирпильская, Двубратская, Суворовская, Ладожская, Некрасовская, Новолабинская, Тенгинская, хуторах Александровский, Братский и Железный.

Как пишет Юга.ру со ссылкой на пресс-службу МФЦ, центры в Усть-Лабинском районе приостановили работу по предписанию Роспотребнадзора. Причина, по которой ведомство вынесло решение, не называется.

Жители района могут оформить сделки в филиалах МФЦ, расположенных в других населенных пунктах.

Как сообщал "Ъ-Кубань", в Краснодаре временно закрыт кинотеатр «Киномакс», расположенный в ТРЦ «Галерея». Согласно сообщению администрации, кинотеатр закрыт «в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции до особого распоряжения».

Наталья Решетняк