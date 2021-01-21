Уральцы переключились на вторичку

По итогам 2020 года спрос на вторичное жилье в Екатеринбурге вырос на 57%, а цены в этом сегменте поднялись на 6–9%. По словам участников рынка, из-за выросших цен на первичном рынке многие покупатели переориентировались и остановили свой выбор на вторичном жилье. Как и в 2019 году, в последнем квартале прошлого года 38% покупателей отдавали предпочтение двухкомнатным квартирам, 36% — однокомнатным, на третьем месте по популярности с долей 18% расположились трехкомнатные. Аналитики прогнозируют, что цены могут продолжить незначительно расти до конца I квартала 2021 года, а спрос во второй половине года на покупку жилья спадет.



В начале 2020 года на рынке вторичного жилья в Екатеринбурге наблюдалась положительная динамика: спрос на него по итогам I квартала оказался на 9% выше в сравнении с IV кварталом 2019 года, подсчитали аналитики сервиса «Авито Недвижимость». Они же отмечают, что в следующем квартале пандемия COVID-19 и локдаун повлекли снижение интереса покупателей к покупке недвижимости. Спрос на вторичном рынке сократился на 22%, но уже в III квартале вырос на 57%.

«На это повлияли выгодные ипотечные предложения ввиду последовательного снижения ключевой ставки ЦБ, поддержка молодых семей — упрощения использования маткапитала, а также колебания курсов валют. По мере ослабления ограничений, введенных из-за пандемии, россияне задумались о приобретении квартиры в качестве надежного способа сохранить накопления в условиях экономической нестабильности»,— отметили аналитики сервиса, добавив, что в IV квартале уровень востребованности вторичного жилья остался почти таким же, как осенью.

Вместе со спросом в Екатеринбурге выросла средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке, по данным аналитиков «Авито Недвижимость», она поднялась на 6%, и в IV квартале средняя цена за квадратный метр составила 73,2 тыс. руб. Ранее президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Илона Соболева сообщала, что рост цен на вторичном рынке за прошлый год составил 9%, а на первичном рынке — 14%.

Как отмечают участники рынка недвижимости, из-за резко подскочивших цен на новостройки покупатели, которые ранее присматривали себе квартиры в новых домах, переориентировались на вторичное жилье.

«Рынок был раскочегарен. К концу года покупатели стали приходить к выводу, что выгоднее рассматривать вторичное жилье, чем новостройки. Из-за льготной ипотеки спрос был максимальный, и застройщики поднимали цены каждую неделю. Клиенты понимали, что можно рассмотреть вторичное жилье в домах, которые сдали 5–6 лет назад, и это будет хорошая альтернативна подорожавшим новостройкам. Хорошие варианты с ремонтом стали уходить за неделю»,— рассказал директор по развитию Бюро недвижимости Зыряновой Алексей Шаклеин. Он также отметил, что к середине года покупательский спрос пойдет на спад.

«Мы все еще продолжаем наблюдать повышенный интерес к покупке жилой недвижимости, однако темпы роста спроса замедляются. Отсюда можно сделать вывод, что увеличение цен на жилую недвижимость начинает постепенно компенсировать повышенный спрос, и рынок движется к равновесию. Однако пока еще сложно делать прогноз, когда стабилизируются показатели спроса и предложения»,— рассказал руководитель направления вторичной недвижимости в «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов.

Руководитель аналитического отдела АН «Новосел» Сергей Меньшенин считает, что в первом квартале 2021 года цены на квартиры на вторичном рынке могут продолжить расти примерно на 1% в месяц. Он также предполагает, что количество предложений на рынке вторичного жилья начнет расти. По данным господина Меньшенина, в 2019 году в Екатеринбурге было совершено 34 тыс. сделок, в 2018 году — 37 тыс. сделок. По итогу 2020 года, по его мнению, будет примерно 34 тыс. сделок. Сергей Меньшенин считает, что показатель 2018 года не удастся побить из-за упавшего спроса в первых двух кварталах.

«20% жилого фонда в Екатеринбурге — это инвестиции, то есть квартиры, приобретенные не для жилья. Часть из них сдается в аренду, часть стоит пустыми. И если сложится непростая экономическая ситуация, которая окажет влияние на значительное снижение цен, люди будут терять работу, то соответственно, часть этих объектов выйдет на рынок. Случится это в этом кризисе или в следующем, сказать сложно, но это, скорее всего, случится»,— полагает Сергей Меньшенин.

Мария Игнатова